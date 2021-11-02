Данилов назвал "сознательной дезинформацией" заявления о концентрации войск России на территории Украины

Согласно данным секретаря СНБО, ситуация у российско-украинской границы в последние дни не менялась.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг информацию издания Politico, которое со ссылкой на спутниковые фотографии утверждает, что Россия увеличила количество войск и военной техники у украинской границы.
Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.
"Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так – то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация, и нам непонятно, для чего они это делают… Что будет завтра, мы не знаем, на сегодняшний день такой концентрации, такого скопления того, что они пишут, там этого нет", – отметил Данилов.
Согласно данным секретаря СНБО, ситуация у российско-украинской границы в последние дни не менялась.
Напомним:
- Американское издание Politico накануне обнародовало новые спутниковые фотографии, якобы подтверждающие недавние сообщения о том, что Россия снова накапливает войска и военную технику на границе с Украиной.
- В свою очередь представитель Пентагона Джон Кирби в связи с сообщениями в СМИ о перебрасывании РФ войск у границы с Украиной заявил, что США продолжают отслеживать ситуацию на границе России и Украины и обратят внимание на какие-либо агрессивные действия в этом регионе.