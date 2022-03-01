Данилов не исключил, что Украина может нанести превентивный удар по объектам в Беларуси

Данилов не исключил, что Украина может нанести превентивный удар по объектам в Беларуси

Но для этого соответствующее решение должно быть принято главнокомандующим.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что государство может нанести удар по объектам в Беларуси в ответ на вторжение белорусских войск.

Об этом Данилов сказал в эфире в ходе совместного марафона украинских телеканалов.

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"Наши войска уничтожают ту технику и ресурсы, которые есть в нашей стране. Но если нашим главнокомандующим будет принято решение, то это будет сделано. Конечно (мы это сможем – ред.)", – ответил секретарь СНБО на вопрос, может ли Украина превентивно нанести удар по объектам в Беларуси.