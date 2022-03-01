Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Данилов не исключил, что Украина может нанести превентивный удар по объектам в Беларуси

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Данилов не исключил, что Украина может нанести превентивный удар по объектам в Беларуси

скриншот с видео

Но для этого соответствующее решение должно быть принято главнокомандующим.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что государство может нанести удар по объектам в Беларуси в ответ на вторжение белорусских войск.

Об этом Данилов сказал в эфире в ходе совместного марафона украинских телеканалов.

"Наши войска уничтожают ту технику и ресурсы, которые есть в нашей стране. Но если нашим главнокомандующим будет принято решение, то это будет сделано. Конечно (мы это сможем – ред.)", – ответил секретарь СНБО на вопрос, может ли Украина превентивно нанести удар по объектам в Беларуси.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация