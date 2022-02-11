Данилов о безопасности: "Мы понимаем, что происходит у границ, в Крыму, в пространстве Черного и Азовского морей"

Данилов о безопасности: "Мы понимаем, что происходит у границ, в Крыму, в пространстве Черного и Азовского морей"

На заседании СНБО обсудили несколько важных вопросов.

В пятницу, 11 февраля, прошло заседание СНБО. На фоне обострения ситуации на границах с Россией его решили провести в Харькове. На повестке дня было несколько важных вопросов.

Об этом на брифинге по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Первый вопрос, который рассматривали члены СНБО, был вопрос об общей ситуации и обеспечении национальной безопасности от внутренних и внешних угроз. Вопрос рассматривался в режиме тайно. Докладывали представители разведсообщества, представители военных", — отметил он.

По словам Данилова, отдельно докладывал председатель ГПСУ Сергей Дейнеко. Генерал доложил, что происходит у границ. В рамках рассмотрения этого вопроса отдельно был доклад и рассматривались вопросы о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями РФ перекрытия под предлогом проведения военно-морских учений в районах Черного и Азовского морей. Этот вопрос также рассматривался тайно. Докладывали представители Службы внешней разведки, представители Главного управления разведки Министерства обороны. Кроме того, докладывал командующий ВМС ВС Украины контрадмирал Алексей Неижпапа. Президент заслушал доклады всех соответствующих силовых структур, военных.

"Мы понимаем, что происходит у наших границ, мы понимаем, что происходит на сегодняшний день на территории оккупированной Автономной республики Крым, мы понимаем, что происходит в пространстве Черного и Азовского морей", – резюмировал Данилов.

Кроме того, Данилов сообщил, сколько самолетов с военной помощью прибыло в Украину. По состоянию на 11 февраля Украина приняла 25 самолетов с военной помощью от западных партнеров на фоне российской агрессии.

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