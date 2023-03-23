Данилов о "единственном шансе" для ВСУ: "Наше наступление продлится до границ 1991 года"

Он отверг тезис о "единственном шансе" для Украины относительно проведения контрнаступления.

Контрнаступление ВСУ не ограничено временем и будет продолжаться до выхода на границы Украины на 1991 год – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Об этом он написал в Сети.

Так Данилов прокомментировал заявление чешского президента Петра Павела об одной попытке в Украине для контрнаступления в этом году.

"Новейший инфотренд – разговоры о "единственном шансе" и чуть ли не последней для СОУ (Сил обороны Украины – ред.) возможности для проведения контрнаступления. Наше наступление будет продолжаться до границ 1991 года и, как и борьба за свободу, не лимитировано временем", – подчеркнул секретарь СНБО.

Отметим, что Петр Павел также заявлял, что Запад вскоре может уменьшить поддержку Украины, поэтому Киев должен учесть это в будущем.

Комментируя заявление чешского лидера об одной попытке контрнаступления, политтехнолог Борис Тизенгаузен отметил, что ВСУ максимально должны будут применить на фронте то вооружение, которое поступит от Запада. И от успеха этого контрнаступления будет зависеть объем дальнейшей военной помощи для Украины.

А военный эксперт Михаил Самусь считает, что Павел имел в виду – если Украина не добивается успеха в контрнаступлении весной-летом, тогда Запад не будет поддерживать государство, а оно без поддержки Запада не будет воевать.

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