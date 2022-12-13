Данилов о "хлопках" в России: "Будет пылать, пока не сгорит вся Москва"

Подобных событий в РФ будет только становится больше с каждой неделей, убежден Данилов.
Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на вопрос об отношении западных стран-партнеров Украины к постоянным "хлопкам" и "самовосгораниям" в России в последнее время.
Об этом Данилов рассказал в эфире ТСН в рамках телемарафона "Единые новости" 13 декабря.
Речь идет о странах, которые раньше этого принципиально боялись из-за риска применения ядерного оружия.
"Были руководители, которые нам предлагали несколько раз переговоры с Российской Федерацией на условиях РФ. Я могу сказать, благодаря нашему президенту, мы это отметали от слова совсем. И мы осознаем ситуацию, которая на сегодня есть", – сказал секретарь СНБО.
"И то, что у них там происходит на России, поверьте, оно будет только увеличиваться с каждой неделей. И те события, которые там происходят, – я не могу сказать, кто к этому причастен – но, поверьте, оно будет пылать и гореть, пока не сгорит вся Москва, что обязательно произойдет за наши с вами дни", – заверил Данилов.
Напомним, 5 декабря на двух российских аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" раздались взрывы, которыми были повреждены два бомбардировщика Ту-95.
В ночь на 9 декабря загорелся большой пожар в торговом комплексе "Мега Химки" у границы Москвы и Московской области.
10 декабря стало известно о пожаре в Барнауле в одной из производственных построек на территории Алтайского шинного комбината.
В Московской области, а именно в Балашихе, 12 декабря возник пожар в торговом центре "Стройпарк".
В этот же день в Нижнекамске сгорел склад предприятия "Нижнекамскнефтехим", где хранили каучук.
В ночь на 13 декабря в российском городе Клинцы были слышны мощные взрывы, а также виден огонь в районе казарм местной воинской части.
В Санкт-Петербурге 13 декабря загорелось здание на территории машиностроительного завода "Звезда". Огонь охватил площадь в 200 кв. м.
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