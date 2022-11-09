Данилов о переговорах с Россией: "Понимаете, насколько это абсурдно звучит?"

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал абсурдными призывы прекратить освобождать захваченные территории Украины и начать переговоры с Россией.

Об этом Данилов рассказал в интервью The Globe and Mail.

Он напомнил о позиции государства, которую объявил ранее: предпосылкой для переговоров есть полный вывод российских войск с территории Украины.

"Пожалуйста, представьте, что у вас есть четырехкомнатный дом. Одну комнату захватили сумасшедшие, убившие часть вашей семьи. И теперь вы предлагаете: "Хорошо, начнем с ними переговоры, чтобы они могли остаться там, а мы могли бы найти с ними мирное сосуществование". Вы понимаете, насколько это абсурдно звучит?" – подчеркнул секретарь СНБО.

Переговоры Украины с РФ

Россия в последнее время очень активизировалась со своими предложениями о переговорах с Украиной. Эксперты говорят, причина – желание агрессора поставить войну на паузу, чтобы собрать силы и весной устроить новое наступление.

Так, накануне замглавы МИД РФ Андрей Руденко высказались о возобновлении переговоров с Украиной и утверждал о якобы отсутствии "предварительных условий" для диалога.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что переговоры с Россией и прекращение огня будут означать только признание ультиматумов Москвы.

В то же время в Госдепе США назвали голословными заявления российского руководства о готовности к переговорам. В США не видят признаков готовности Кремля к участию в добросовестном диалоге с Украиной.

Переговоры Украины с Россией: Макрон озвучил условия

Читайте также: