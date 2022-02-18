Данилов о предстоящих провокациях российских оккупантов на Донбассе: "Мы не можем сказать, что они могут придумать"

Данилов о предстоящих провокациях российских оккупантов на Донбассе: "Мы не можем сказать, что они могут придумать"

По словам секретаря СНБО, украинские военные и службы не будут иметь к этому никакого отношения.

На сегодняшний день есть большая угроза, что находящиеся там представители Российской Федерации будут провоцировать те или иные вещи.

Об этом в пятницу, 18 февраля, на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Они могут сделать те вещи, которые к нашим военным, к нашим службам не имеют никакого отношения", – отметил он.

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"Мы не можем сказать, что они могут придумать: взрывать ли автобусы, в которых будут люди, которым они сегодня предлагают переправиться в Ростов или Ростовскую область, или они будут взрывать дома, или они будут делать те или иные вещи — нам это совершенно неизвестно. Еще раз подчеркиваю — мы к этому не можем иметь никакого отношения", — сказал Данилов.

Напомним:

Министерство иностранных дел Украины отвергло все обвинения российской стороны о якобы намерении украинских властей начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и заявило, что эти фейки не соответствуют действительности.

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