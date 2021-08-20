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Данилов о возможном увольнении Кличко: Таких полномочий СНБО не имеет

Данилов о возможном увольнении Кличко: Таких полномочий СНБО не имеет

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

По его словам, СНБО может рассмотреть любой вопрос на заседании, может обратить внимание на положение дел, которое есть в Киеве.

Полномочий снимать с должности мера Киева Виталия Кличко Совет нацбезопасности и обороны не имеет. Это может сделать Кабинет министров Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания в пятницу, 20 августа.

"Я не знаю, кто посоветовал Виталию Владимировичу, какие политтехнологи, запустить такое решение, что якобы на заседании СНБО мы можем снимать Кличко с должности. Полномочий снимать Кличко с должности у нас нет. Такие полномочия имеет Кабинет министров Украины. Кабмин занимается своим делом. Мы можем рассмотреть любой вопрос на заседании СНБО, мы можем обратить внимание на положение дел, которое есть в городе Киеве ", — отметил он.

В то же время Данилов отметил, что у СНБО много вопросов относительно воды в водопроводах города Киева.

"Этот вопрос крайне болезненный, крайне важный. Мы уже дважды проводили совещания с представителями КГГА по этому вопросу. О станции очистки Бортничи слышали все. Слышали неоднократно. Где станция — неизвестно. Годы идут, а станции нет ... И много других вопросов. Еще раз подчеркну: нужно каждому выполнять свои обязанности. Тогда на заседание СНБО никого не будут даже звать ", — резюмировал он.

Напомним:

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