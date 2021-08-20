Данилов о возможном увольнении Кличко: Таких полномочий СНБО не имеет

По его словам, СНБО может рассмотреть любой вопрос на заседании, может обратить внимание на положение дел, которое есть в Киеве.
Полномочий снимать с должности мера Киева Виталия Кличко Совет нацбезопасности и обороны не имеет. Это может сделать Кабинет министров Украины.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания в пятницу, 20 августа.
"Я не знаю, кто посоветовал Виталию Владимировичу, какие политтехнологи, запустить такое решение, что якобы на заседании СНБО мы можем снимать Кличко с должности. Полномочий снимать Кличко с должности у нас нет. Такие полномочия имеет Кабинет министров Украины. Кабмин занимается своим делом. Мы можем рассмотреть любой вопрос на заседании СНБО, мы можем обратить внимание на положение дел, которое есть в городе Киеве ", — отметил он.
В то же время Данилов отметил, что у СНБО много вопросов относительно воды в водопроводах города Киева.
"Этот вопрос крайне болезненный, крайне важный. Мы уже дважды проводили совещания с представителями КГГА по этому вопросу. О станции очистки Бортничи слышали все. Слышали неоднократно. Где станция — неизвестно. Годы идут, а станции нет ... И много других вопросов. Еще раз подчеркну: нужно каждому выполнять свои обязанности. Тогда на заседание СНБО никого не будут даже звать ", — резюмировал он.
Напомним:
- Кличко заявил, что не сможет посетить сегодняшнее заседание СНБО, так как находится в рабочей поездке по делам Ассоциации городов Украины в Черниговской области.
- Советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк назвал такое заявление Кличко отговоркой.
- В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов объяснил, для чего мэра Киева Виталия Кличко срочно пригласили на заседание СНБО. По его словам, с Кличко хотели обсудить снос исторической усадьбы Барбана этой ночью.