Данилов объяснил, кто и как может остановить строительство российского "Северного потока-2"

Данилов считает, что Германии и Франции следует не допустить завершения "Северного потока-2".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал объявленное заявление президента РФ Владимира Путина о завершении укладки труб первой нитки "Северного потока-2", который строят в обход Украины. По его словам, для завершения российского проекта еще много работы и нет гарантии в том, что действительно его закончат, ведь, в частности, есть поддержка республиканской партии в США, которая поддерживает санкции.

Об этом сказал секретарь СНБО на брифинге 4 июня.

"Для завершения надо проложить еще определенное количество километров этого газопровода и это не может произойти за один день. Это первое. После завершения строительства происходит процесс технологического настройки, испытаний и др. После этого еще должно быть подписано очень много документов", — заявил он.

Кроме того, Данилов добавил, что по поручению президента на этой неделе был в Вильнюсе, где собирались представители 5 стран, секретари СНБО и политические советники президентов. Речь идет о Польше, Эстонии, Латвии, Литве и Украине. На этой встрече обсуждались именно вопросы российского проекта "Северный поток-2", ведь, по его словам, "это вызов не только Украине, но и для Польши, для многих стран, которые понимают, что такое РФ".

"Сейчас идут дискуссии. Вы знаете, что у США есть республиканцы, которые настаивают на продлении санкций и не может идти о его окончании. К большому сожалению, у нас сегодня нет прямой возможности влиять на эти процессы. Но все наши дипломатические сотрудники привлечены к этому процессу и делают все необходимое, чтобы это прекратить", — высказался он.

В то же время, Данилов отметил, что это сложные процессы, ведь есть "мощные игроки на территории Европы, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ". Секретарь СНБО заявил, что это Германия и Франция.

"И нам это очень не приятно, потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ Грузии и Украине, когда почти все было готово. И в 2008 году на Грузию напала Российская Федерация, после этого у нас ситуация с оккупированным Крымом и другое... Должны ли за это Германия и Франция нести ответственность, я считаю, что должны. Потому что кроме экономической выгоды, есть и политические вещи. Если вы говорите о демократии, свободе, что вы цените каждую страну, то и ситуация, которая была в 1991 году, когда договорились, что те границы, которые остаются на 91-й год, они неприкосновенны. И сегодня, когда одна страна все это нарушает и кроме ситуации, связанной с тем, что они обеспокоены, мы считаем, что это слишком мало в современном демократическом мире", — подчеркнул Данилов.

Напомним, ранее компания Nord Stream заявила, что газопровод построен на 95%. Отмечается, что по состоянию на 31 марта построено 2339 км труб с 2460 км. Осталось уложить около 121 км. Таким образом до окончания проекта осталось достроить еще 5% от общей протяженности газопровода.

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