Данилов объяснил, почему Россия прекратила ядерный шантаж мирового сообщества

В Китае были недовольны российской ядерной риторикой
Россия прекратила откровенно угрожать миру ядерной войной после замечаний из Китая.
Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Kyivpost.
"Все затихло после того, как им сделали замечания в Китае, и объяснили, что этого делать нельзя. Россияне послушны Китаю", — отметил Данилов.
Также Данилов отметил, что Пекин может повлиять на Москву в плане войны против Украины.
"Фактически РФ будет подчинена Китаю, если Запад не сделает выводов", — подчеркнул секретарь СНБО.
Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин втягивает Александра Лукашенко в ядерный шантаж, и именно для этого глава РФ летал в Минск.
Также ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что российский диктатор Владимир Путин прибегает к ядерным угрозам преимущественно тогда, когда он в отчаянии и испытывает свои провалы.
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