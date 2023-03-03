Данилов описал, что для него означает победа в войне: "Есть четыре ключевых условия"

Секретарь СНБО также отметил, что в России уже начался процесс распада.

Для победы Украины в войне должны быть обязательно исполнены четыре из десяти пунктов "формулы мира" президента Владимира Зеленского.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью "РБК-Украина", отвечая на вопрос, что для него означает победа.

Прежде всего, речь идет о возвращении к границам Украины по состоянию на 1991 год.

"Мое видение никоим образом не расходится с видением нашего президента. Из тех 10 пунктов, которые есть, я хочу сказать, что четыре ключевые и они являются определяющими. Во-первых, это возвращение к границам 1991 года. Во-вторых, это полная сатисфакция за все, что эти нелюди сделали. В-третьих, это обязательное наказание Путина и всей его клики за совершенные ими преступления. И четвертое — это гарантии безопасности для нашей страны", — пояснил Данилов.

Заметим, что секретарь СНБО часто отмечает, что даже после завершения войны Россия все равно будет угрожать Украине, поэтому страна-агрессор должна быть разделена. По мнению чиновника, процесс фрагментации РФ уже начался и происходит "независимо от нашего желания".

"Как в свое время 2 марта 1989 года был запущен процесс распада СССР после определенных событий в Воркуте (забастовки шахтеров – ред.), так же Путин 24 февраля запустил процесс развала Российской Федерации в том виде, в каком она сегодня есть", – убежден Данилов.

Он добавил, что сейчас в России проходит очень много незаметных для украинцев процессов. По мнению чиновника, Запад ошибается, считая, что они могут руководить этими процессами и договориться о чем-то с президентом РФ Владимиром Путиным или его окружением.

Секретарь СНБО привел пример украинской истории, который доказывает, "что эти законы работают по-другому".

"Хочу вернуться в 2013-2014 год. Вы помните эту ситуацию, когда появился человек по фамилии Парасюк, который нигде не был в переговорах, не был привлечен в больших процессах за белыми столами, когда приезжали дипломаты. Вышел этот человек на трибуну и вы помните, что он тогда сказал. И это сработало, как спусковой крючок. "Парасюки" у России уже есть, вопрос в том, когда они выйдут и начнут говорить", — заметил Данилов.

Добавим, накануне секретарь СНБО заявил, что невозможно назвать точные сроки завершения войны, ведь это зависит не только от Украины.

Напомним, в ноябре 2022 года Зеленский во время саммита G20 озвучил "формулу мира" из 10 пунктов для прекращения войны с РФ. Речь идет о радиационной, ядерной, продовольственной и энэргетической безопасности; освобождении всех пленных и депортированных; исполнении Устава ООН и восстановлении территориальной целостности Украины и мирового порядка; выводе российских войск и прекращении боевых действий; трибунале и репарациях; противодействии экоциду; гарантиях безопасности для Украины; подписании документа о фиксации окончания войны.

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