Данилов опроверг заявление Медведева о рассмотрении Украиной "корейского сценария" завершения войны

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине не будет никакого "корейского сценария", который хотят навязать российские оккупанты, не сумев захватить все государство.

Об этом Данилов написал в Сети 7 февраля, комментируя заявление замглавы российского совбеза Дмитрия Медведева.

Так, Медведев в этот же день написал в своем телеграмм-канале, что Украина якобы рассматривает возможность завершить войну разделением территорий, став "Южной Кореей" и надеясь на освобождение оккупированной части страны. В то же время политик подчеркнул, что "корейский сценарий" невозможен, ведь РФ является "государством, имеющим полный суверенитет и самое грозное оружие". Страна также не отдаст Донбасс и другие захваченные территории, пригрозил Медведев.

Однако Данилов подчеркнул, что "Украина – не Корея" и напомнил о координатах движения для "российского военного корабля".

"Украина – не Корея. Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты движения "российскому военному кораблю" заданы, изменений не предусмотрено. Силы обороны Украины работают", – подчеркнул секретарь СНБО.

Заметим, что в 1950-1953 годах между Северной и Южной Кореей разразилась война, в которой Советский Союз поддерживал север, а США – юг. Конфликт завершился перемирием и созданием демилитаризованной зоны по 38 параллели. Однако формально две страны до сих пор находятся в состоянии войны.

Напомним, Данилов еще в начале января заявлял, что РФ планирует предложить Украине "корейский вариант" урегулирования войны, предусматривающий раздел страны. Секретарь СНБО также информировал, что сами корейцы сожалеют о таком разделении и имеют из-за этого на сегодняшний день проблемы.

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