Данилов ответил Меркель на ее заявление о переговорах: "Капитуляцию Путина можно принять стоя"

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине не нужен стол для переговоров с Российской Федерацией. По его словам, капитуляцию агрессора можно принять и стоя.

Так Данилов ответил на заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

К слову, эксканцлер выразила мнение о том, что война РФ против Украины закончится за столом переговоров. Впрочем, секретарь РГНБ упрекнул ее в этом, напомнив о "Минских соглашениях", которые не привели к миру.

"Чтобы закончить войну, Украине не нужен стол переговоров, капитуляцию Путина можно принять стоя. PS Фрау участвовала в "Минских соглашениях", результаты известны", — подчеркнул Данилов.

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отмечает, что на нынешнем этапе войны мирные переговоры между Украиной и Россией недопустимы. Также он назвал несерьезными "рекомендации заключить перемирие сейчас".

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