Данилов пообещал скорую и жесткую реакцию в случае энергетического терроризма со стороны России

Данилов объяснил, что вопросами поставок угля в Украину занимается Кабмин.

В случае энергетического терроризма России против Украины власти готовы к жестким и быстрым решениям.

Об этом 10 ноября по итогам заседания СНБО сказал Алексей Данилов.

"У нас есть два решения СНБО то, что касается нашего энергетического комплекса. У нас есть протокольные поручения, которые были рассмотрены на предыдущих заседаниях СНБО, там все прописано. В случае необходимости, если ситуация и дальше будет сложной, а мы не исключаем использование Российской Федерацией энергетического терроризма в отношении нашей страны, то будут приняты соответствующие решения. Это будет сделано жестоко, быстро и в интересах Украины", — подчеркнул секретарь СНБО.

Алексей Данилов также добавил, что вопросами поставок угля на Украину занимается не президент или СНБО, а Кабинет министров Украины.

"Есть Кабинет министров. Если вы думаете, что Алексей Мячеславович или Владимир Александрович за это отвечают, то вы глубоко ошибаетесь. Кабмин, министерство энергетики – целые структуры работают над этим вопросом. Наша задача это отслеживать. И если мы видим угрозу национальной безопасности – мы должны на это реагировать через наше заседание, решения и указы. Сегодня таких нормативно-правовых документов президентом принято более чем достаточно. Главное, чтобы их выполняли", — сказал Данилов.

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