Данилов предупредил о "вызове для всего мира" и назвал страны-угрозы

Если Запад не изменит отношения к стране-агрессору Российской Федерации, то к оси зла Китай-Россия-Иран могут присоединиться к некоторым странам Европы.

Такое мнение высказал секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов на Halifax International Security Forum.

По его словам, сейчас в мире растет геополитическая конкуренция между США и Китаем, а также чаще звучат слова о "новом мировом порядке и многополярном мире".

"Россия – угроза для Украины, Китай – основная угроза для США, а союз Китай-Россия-Иран – вызов для всего мира. Если не произойдут изменения в отношении Запада к России, изменения самой России, то через 15-20 лет мир ожидает новая "ось зла", в которую войдут не только КНДР, Китай, Иран и РФ, но и некоторые европейские страны", — подчеркнул Данилов.

Он отметил, что война на Ближнем Востоке и внутриполитическая ситуация в США влияют на поддержку Украины.

"Внимание к Украине может падать из-за прогнозируемых конфликтов на Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, Центральной Азии, вокруг Арктики и за владение ресурсами. На Западе будет ощущаться усталость от войны. Но нужно совместно работать над консолидацией союзников и партнеров по дальнейшей поддержке Украины", — заявил секретарь СНБО.

Напомним, также Алексей Данилов призвал Западных союзников изменить подход в оказании помощи Украине. По его словам, этого требует ситуация, которая сложилась на фронте. Украина будет нуждаться в усиленной военно-технической и финансово-экономической помощи, заявил Данилов.

Читайте также: