Данилов пригрозил агентам РФ и заявил об отслеживании "российских гнид"

Секретарь СНБО отметил, что в Украине "выскочили" пророссийские персонажи, рассказывающие о русском языке, баллотировании в президенты и прочем.

Из-за невозможности победить на поле боя Россия начала массово распространять фейки о якобы "большом расколе" между политическим и военным командованием Украины. Однако такой примитивной лжи не верит уже никто.

Об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал "24 каналу".

Данилов сообщил, что за последние два месяца Россия открыла все, что можно открыть по поводу своей агентуры на украинской территории. Страна-агрессор вкладывает колоссальные средства в дезинформацию, с помощью которой стремится дестабилизировать ситуацию в Украине. Однако, заверил чиновник, все напрасно.

"Если вы обратите внимание на наши сообщения, то последние 2-3 месяца мы бьем в набат. Мы обращаемся во все соответствующие службы, чтобы они были максимально бдительными и отслеживали всех этих российских гнид, которые проснулись", – отметил секретарь СНБО.

Он уточнил, что в Украине снова "выскочили" пророссийские персонажи, начинающие рассказывать о русском языке, баллотировании в президенты и других вещах.

"Некоторые из них даже встречаются за пределами Украины с другими представителями, которые сбежали и "колотят" сейчас, собирают деньги", – сообщил Данилов.

Данилов сделал предупреждение агентам Кремля

"Я хочу обратиться к тем, кто здесь и поддерживает их, кто с ними имеет связи. Имейте в виду, что вы все будете за это нести ответственность", – подчеркнул чиновник.

Он добавил, что Украина хорошо понимает вражескую тактику, поэтому незачем волноваться. Данилов обратил внимание, что дипфейк главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного – очередная российская спецоперация.

Кстати, Данилов также рассказал, как Россия пыталась воспользоваться фактом трагической гибели помощника Залужного Геннадия Частякова для внутренней дестабилизации в Украине.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Легко спутать с реальным? Соцсетями гуляет дипфейк с Залужным! Что украинцы думают об этом?

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