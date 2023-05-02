Данилов прокомментировал решение Рады признать идеологию РФ рашизмом

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что требовалось давно принять решение Верховной Раде о признании идеологии российского режима расизмом.

Таким образом, Данилов в эфире телемарафона прокомментировал соответствующее решение Рады от 2 мая о признании современной российской идеологии рашизмом.

"Обязательно это нужно было сделать. Я больше, чем уверен, что это нужно было сделать намного раньше. Но лучше поздно, чем никогда. Это дает основательное понимание, каким образом мы должны относиться к ситуации в России. В конце концов, оно должно быть. уже официальное название, принятое постановлением нашей Верховной Рады — это рашизм и рашисты. Разные были толкования, как только их не называли, а сейчас будет все понятно", — сказал Данилов.

На вопрос о том, будет ли такой термин распространять за пределами Украины, Данилов ответил, что "термин фашизм самостоятельно расширялся на всю планету, и отношение к Гитлеру и к фашизму было соответствующее. так же будет и с этими лингвистическими процессами. Они обязательно будут распространяться».

Также он добавил, что следует обратить вес на то, что некоторые народные депутаты отказались за это голосовать, а поддержали такое решение только 281 избранник.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла заявление, в котором признала государственную идеологию РФ как рашизм. За это проголосовал 281 народный депутат.

Кроме того, мы ранее информировали, что секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал ситуацию с российскими паспортами на временно оккупированных территориях Украины.

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