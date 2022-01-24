Данилов прокомментировал возможность введения санкций против Мураева из-за данных британской разведки

Данилов подчеркнул, что "пятая колонна" в Украине есть даже в Парламенте.

Против политика Евгения Мураева, которого, по данным британской разведки Россия может привести к власти в Украине, пока не будут применять санкции.

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Об этом на брифинге 24 января рассказал секретар СНБО Алексей Данилов.

"Все, что происходит со стороны России, и "пятая колонна", которая находится на территории нашей страны, отслеживается соответствующими службами. Мы строим демократию в условиях войны, а это очень сложный процесс. Намного проще работают авторитарные режимы. Что касается работы тех или иных каналов, то если будет обращение институтов, которые на это имеют право, мы на заседании СНБО это рассмотрим. Мы это очень срочно рассмотрим. Вопрос нацбезопасности у нас находится под постоянным контролем. Раздувать ситуацию, отправлять российские нарративы — у нас не получится", — сказал Данилов.

Вместе с тем, секретарь СНБО признал, что некоторые политики, в том числе и те, которые есть в Верховной Раде, вредят национальной безопасности Украины.

"Много ли таких "мураевых" у нас в стране? Да, они есть. Мы их всех знаем, вы их знаете. И это и есть признак демократии. Потому что представители "пятой колонны" у нас находятся в Верховной Раде, то где еще больше демократии. Может с этим нужно заканчивать? То я сторонник того, чтобы как можно скорее потому, что их пребывание будет довольно длительным, а мы будем иметь последствия, как от людей, на которых в свое время не обращали внимания. Это очень опасная вещь", - сказал Данилов.

Напомним:

Ранее в МИДе Британии заявили, что РФ пытается привести к власти в Киеве Евгения Мураева.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что среди украинцев есть сомнения в том, не был бы Мураев "слишком смешной фигурой", избранной Кремлем для управления Украиной. Но он добавил, что Россия поддерживала ранее незначительные фигуры на руководящих должностях в оккупированных Крыму и Донбассе.

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