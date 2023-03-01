Данилов прокомментировал взрывы в России: "Мы не видим, кто у них там безобразничает"

В то же время, чиновник выразил убеждение, что россиянам не помогут установленные на крыши различных ведомств средства ПВО.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал последние взрывы в России, заявив, что идет война и у россиян не будет покоя.

Об этом Данилов рассказал в эфире "24 канала".

Секретарь СНБО отметил, что не знает кто, что и откуда летает в России, устраивая взрывы.

"Откуда мы знаем, кто откуда летает? Это ведь не наша территория, мы же не видим, кто у них там безобразничает", — сказал чиновник.

"Я могу единственное сказать – что если они считают, что они будут находиться в каком-то покое, а нас здесь держать постоянно в напряжении, то они глубоко ошибаются. Поверьте, и Москва, и Санкт-Петербург – они там не зря поставили на крыши эти все железки. Такой стыд, конечно, был, когда они там эти железки на колесах... Вот не знаю, зачем колеса надо на крыше. Они что, там ездить собрались или что?" – отметил Данилов, имея в виду установление систем ПВО на российские официальные учреждения.

Он добавил, что у россиян просто нет другой возможности защищать крыши Минобороны и других зданий и заверил, что "это им точно не поможет".

"Что это будет? В свое время у нас был такой уникальный мэр Киева (Леонид Черновецкий – ред.), который говорил, что все это делает Господь", – резюмировал секретарь СНБО.

Что известно о взрывах в РФ

В Краснодарском Туапсе в ночь на 28 февраля на местной нефтебазе вспыхнул пожар. Местные жители сообщили, что слышали два взрыва. Российские паблики принялись сообщать об атаке начиненными взрывчаткой дронами.

Уже вечером 28 февраля взрывы прогремели в районе военного аэродрома "Ейск", тоже расположенном в Краснодарском крае РФ. После взрывов был виден черный дым.

Местные власти убеждали, что звуки взрывов в районе аэродрома связаны с учениями на этой территории.

Комментируя взрывы в РФ, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что там нарастают панично-дезинтеграционные процессы, поэтому увеличиваются внутренние атаки на объекты инфраструктуры со стороны НЛО.

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