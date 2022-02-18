Данилов рассказал, будет ли Украина вести прямые переговоры с главарями "ЛДНР"

Украина будет вести переговоры только с РФ.

Украина не будет вести переговоры с главарями российских боевиков, поскольку они ничего не решают.

Об этом 18 февраля на брифинге сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы осознаем, что переговоры мы можем вести только с Российской Федерацией. Мы не можем вести переговоры с людьми, не имеющими никакого отношения к самостоятельности. Они не принимают никаких самостоятельных решений. Все решения принимаются только в Москве. И вы знаете, что Владимир Зеленский сделал заявление о том, что он в любое время готов встретиться с Путиным для того, чтобы проводить эти переговоры. На сегодняшний день они отказываются от этих переговоров", — сказал Данилов.

Напомним, ранее Данилов заявил, что украинские военные будут открывать огонь только в том случае, когда есть угроза.