Данилов рассказал, что его мать делала в оккупированном Луганске и где она живет на самом деле

Данилов рассказал, что его мать делала в оккупированном Луганске и где она живет на самом деле

Данилов подчеркнул, что у него нет проблем в семье.

89-летняя мать секретаря СНБО Алексея Данилова находится в Киеве, а не в оккупированном Луганске.

Об этом на брифинге по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос якобы о том, что он оставил свою мать без средств в оккупированном Луганске.

"У меня никаких проблем в семье нет. Моя мама живет в Киеве. Она временно находилась в Луганске. И если вам это интересно, то я вам могу об этом рассказать. Человек, который смотрел за ее квартирой, к сожалению, умер и мать была вынуждена туда поехать для того, чтобы передать документы на продажу своей квартиры в Луганске. Но ее поймали негодяи, о которых выговорите на русском языке", — сказал Алексей Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что информацию о том, что он якобы покинул свою мать в оккупированном Луганске – это ложь, которую распространяет Россия.

"К тому, что эту чепуху, которую начинает распространять Россия и ФСБ через своих подчиненных, я спокойно к этому отношусь. Мне очень странно, когда молодые люди начинают это распространять. Если вы считаете, что вам это приятно и если вам из этого есть польза — желаю здоровья", — сказал Алексей Данилов.

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