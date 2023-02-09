Данилов рассказал, что ждет Путина: "Или будет там, где сейчас Ленин, или – на скамье подсудимых"

Данилов назвал Путина "террористом №1 в мире" и заявил о нулевых шансах президента РФ выйти сухим из воды.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что если президент России Владимир Путин выживет, то обязательно окажется на скамье подсудимых, поскольку является "террористом №1 в мире".
Такое мнение Данилов выразил в интервью "Настоящему времени".
Напомним, накануне международная группа следователей заявила об "убедительных признаках" того, что Путин лично принял решение о поставках ЗРК "Бук", с которого в 2014 году в небе над Донбассом был сбит самолет рейса MH17 Malaysia Airlines.
В этом контексте журналистка спросила секретаря украинского СНБО, представляет ли он себе Путина на скамье подсудимых и что должно состояться для этого.
"Два варианта: или он до этого времени уже будет находиться там, где Ленин (мумифицирован в мавзолее – ред.). Учитывая то, что сейчас происходит в России, я более чем уверен, что там будет второе имя, там будет написано "Ленин – Путин", – предположил Данилов.
Он добавил, что сначала россияне поместили бы Путина в мавзолей и ходили смотреть на него, как на мумию. А потом поняли бы, что этот человек совершил для России: "Они его уберут оттуда, как это уже было неоднократно в истории России".
"Другое дело, если он будет жив, то обязательно будет на скамье подсудимых, потому что этот человек – террорист №1 в мире. И если раньше террористом №1 был бен Ладен, то на сегодняшний день Путин захватил пальму первенства", – подчеркнул секретарь СНБО.
Он также выразил убеждение, что у Путина ноль "шансов выйти сухим из воды".
Данилов согласен с версией, что Путин лично мог дать указание о перемещении ЗРК "Бук".
"Там (в России – ред.) все решения принимают только с того момента, когда Путин скажет "да". И это была их большая ошибка… Мы с самого начала понимали, что, кроме Путина, команды по передвижению таких средств поражения никто в России принимать не может. Таких людей в России нет", – заверил украинский чиновник.
Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что полностью поддерживает организацию судебного процесса в Гааге над Путиным и его приспешниками после окончания войны.
Заметим, как объясняло издание Washington Post, Уголовный суд в Гааге не может возбудить дело против Путина, ведь сегодня ни Украина, ни Россия не ратифицировали Римский устав, на основании которого этот суд осуществляет свою деятельность.
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