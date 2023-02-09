Данилов рассказал, что ждет Путина: "Или будет там, где сейчас Ленин, или – на скамье подсудимых"

Данилов назвал Путина "террористом №1 в мире" и заявил о нулевых шансах президента РФ выйти сухим из воды.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что если президент России Владимир Путин выживет, то обязательно окажется на скамье подсудимых, поскольку является "террористом №1 в мире".

Такое мнение Данилов выразил в интервью "Настоящему времени".

Напомним, накануне международная группа следователей заявила об "убедительных признаках" того, что Путин лично принял решение о поставках ЗРК "Бук", с которого в 2014 году в небе над Донбассом был сбит самолет рейса MH17 Malaysia Airlines.

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В этом контексте журналистка спросила секретаря украинского СНБО, представляет ли он себе Путина на скамье подсудимых и что должно состояться для этого.

"Два варианта: или он до этого времени уже будет находиться там, где Ленин (мумифицирован в мавзолее – ред.). Учитывая то, что сейчас происходит в России, я более чем уверен, что там будет второе имя, там будет написано "Ленин – Путин", – предположил Данилов.

Он добавил, что сначала россияне поместили бы Путина в мавзолей и ходили смотреть на него, как на мумию. А потом поняли бы, что этот человек совершил для России: "Они его уберут оттуда, как это уже было неоднократно в истории России".

"Другое дело, если он будет жив, то обязательно будет на скамье подсудимых, потому что этот человек – террорист №1 в мире. И если раньше террористом №1 был бен Ладен, то на сегодняшний день Путин захватил пальму первенства", – подчеркнул секретарь СНБО.

Он также выразил убеждение, что у Путина ноль "шансов выйти сухим из воды".

Данилов согласен с версией, что Путин лично мог дать указание о перемещении ЗРК "Бук".

"Там (в России – ред.) все решения принимают только с того момента, когда Путин скажет "да". И это была их большая ошибка… Мы с самого начала понимали, что, кроме Путина, команды по передвижению таких средств поражения никто в России принимать не может. Таких людей в России нет", – заверил украинский чиновник.

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что полностью поддерживает организацию судебного процесса в Гааге над Путиным и его приспешниками после окончания войны.

Заметим, как объясняло издание Washington Post, Уголовный суд в Гааге не может возбудить дело против Путина, ведь сегодня ни Украина, ни Россия не ратифицировали Римский устав, на основании которого этот суд осуществляет свою деятельность.

Трибунал над Путиным, преступления военных РФ и скандал с лечением бойцов ВСУ | Дмитрий Лубинец

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