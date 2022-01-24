Данилов рассказал, какие страны уже вызвались помочь Украине оружием

Секретарь Совбеза акцентировал, что это оружие именно для защиты.

Украинский аэропорт принимает самолеты друзей и партнеров, которые помогают Украине оружием защиты. Это не только Великобритания, США. Количество стран, преимущественно это страны-члены НАТО, готовы помогать при необходимости всем необходимым для того, чтобы Украина и ее суверенитет были защищены.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал по итогам заседания СНБО 24 января.

"Акцентирую, что это оружие именно для защиты. Мы ни на кого нападать не собираемся, но и отдавать нашу страну тоже никому не собираемся. На сегодняшний день у нас очень много желающих помогать нам оружием. Даже не могу перечень всех стран предоставить", — отметил он.

По словам Данилова, на сегодняшний день многие страны обязались помогать Украине при активизации агрессии со стороны Российской федерации, которая началась еще в 2014 году.

"Нам приятно, что мир наконец обратил внимание на то, что у нас происходит эта агрессия: это не только Британия, США. Количество стран, преимущественно это страны-члены НАТО, готовы нам помогать при необходимости всем необходимым для того, чтобы наш суверенитет, наша страна была защищена", — резюмировал он.

Ранее новый канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит стратегию прошлой власти и не будет поставлять оружие Украине. Глава МИД Германии также не поддерживает идею поставки оружия Украине.

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