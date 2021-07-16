Данилов рассказал, почему заседание СНБО перенесли в Киев и чего касался секретный вопрос

Данилов рассказал, почему заседание СНБО перенесли в Киев и чего касался секретный вопрос

Предложение президента, что заседания СНБО будут проходить иногда в областных центрах — остается.

Традиционное пятничное заседание Совета Национальной Безопасности и Обороны состоялось в Киеве. В повестке дня находились 6 вопросов, один из них тайный.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в пятницу, 16 июля, по итогам заседания СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"Первый вопрос рассматривался в режиме секретно и касался нашей государственной политики в сфере защиты государственной границы", — отметил он.

По словам Данилова, предварительно вопрос планировалось рассматривать в г. Сумы (собирались заслушать доклад председателя Госпогранслужбы о состоянии оборудования и укрепления государственной границы — Ред.), но с учетом того, что у Кабинета министров был отчет в Верховной Раде, поэтому этот вопрос был перенесен в г.. Киев.

"Но предложение президента, что заседания СНБО будут проходить иногда в областных центрах — остается", — добавил он.

Данилов отметил, что первый вопрос был довольно сложным и вызвал оживленную дискуссию у членов СНБО.

"Мы понимаем сложности, с которыми мы сталкиваемся с границами — потому, по предложению президента, было принято решение, что 2 недели еще наши пограничники, новый министр внутренних дел готовят этот вопрос еще раз на рассмотрение СНБО — с учетом того, что вопрос является крайне сложным и требует очень большой совместной работы коллективов, которые сегодня еще начинают отрабатывать этот вопрос. Через две недели мы возвращаемся на заседании СНБО к этому вопросу ", — резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, новый глава МВД Денис Монастырский во время выступления в Раде отметил, что одним из признаков государственности является надежная и незыблемая граница Украины. Поэтому среди его главных задач в сфере реформы Государственной пограничной службы он видит строительство современной и эффективно обустроенной государственной границы по всему периметру государства.

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