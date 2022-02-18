Данилов рассказал, при каких условиях ВСУ будут открывать огонь в зоне проведения ООС

Данилов рассказал, при каких условиях ВСУ будут открывать огонь в зоне проведения ООС

Украина не будет возвращать оккупированные территории военным путем.

Украинские военные будут открывать огонь только в случае, если есть угроза.

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Об этом 18 февраля на брифинге сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Наши войска могут открывать огонь только в том случае, если существует угроза жизни наших защитников. Никаких других вещей в нашей стране быть не может", — сказал Данилов.

Данилов подчеркнул, что он вместе с Владимиром Зеленским был на передовой, и заверил, что ситуация в армии контролируемая.

"Наше войско мотивировано. Но никаких нападений на гражданское население, никаких вариантов, что эти территории должны быть возвращены военным путем – нет", — подчеркнул Данилов.

Напомним, Украина не планирует никакого наступления на свои оккупированные территории. Информация, распространяемая оккупантами — это ложь, целью которой является обострение ситуации.