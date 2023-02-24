Данилов резко отреагировал на заявление Жозепа Борреля относительно "великого народа" России

Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что "великий народ" России также страдает от войны вызвало гневный ответ секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

В своем Twitter он назвал такую позицию знаком для агрессора продолжать войну против Украины и стимулом дальнейших военных преступлений.

"К сожалению, позиция уважаемого европолитика, что "Россия – великий народ" – это приглашение продолжать убийства. Путин – олицетворение этого народа, пока восстание не докажет обратного, россияне несут ответственность за войну. Такие сигналы – проявление слабости, стимул для преступлений", – написал Данилов.

К сожалению, позиция уважаемого европолитика, что «россия – великий народ» – это приглашение продолжать убийство. путин – олицетворение этого народа, пока восстание не докажет обратного, русские несут ответственность за войну. Такие сигналы – проявление слабости, стимул для преступлений. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) 24 Feb 2023

Ранее в интервью "Радио Свобода" глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия — это "великий народ" и также "страдает от этой войны".

“Они страдают. Они теряют жизни. И они упускают экономические возможности. Они теряют благосостояние. И Россия останется после окончания войны", – сказал европейский политик.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в годовщину российского вторжения, 24 февраля, заявила, что ЕС и Украину ждет будущее единства и пообещала Украине поддержку в борьбе.

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