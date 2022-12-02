Данилов считает, что Россия будет лишена ядерного оружия: "Это как спички у детей"

Страна, которая ведет себя непредсказуемо, не имеет права владеть ядерным оружием.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия должна быть лишена ядерного оружия и не исключает, что это действительно может произойти.

Об этом Данилов рассказал в эфире YouTube-канала "Є питання".

"Наша победа – это когда РФ полностью убирается с нашей территории, когда РФ прекращает иметь ядерное оружие. Потому что это очень опасно. Это как спички у детей – ядерное оружие у РФ. Она должна быть его лишена", – заявил секретарь СНБО.

Он объяснил, что страна, которая ведет себя непредсказуемо, не имеет права владеть ядерным оружием.

Ведущая спросила Данилова, действительно ли он верит, что такое может произойти? Чиновник ответил: "Давайте подождем".

"Вы помните, что происходило 1 мая 91 года? Тогда была большая демонстрация на Красной площади. На Красной площади стояли руководители Коммунистической партии Советского Союза, они делали так всем (махали – ред.), кто проходил с красными флагами. А потом прошел короткий промежуток времени и уже в августе того явления, которое называлось Советский Союз, он прекратил почти свое существование. Происходило все быстро. Давайте подождем", – провел историческую параллель секретарь СНБО.

Напомним, издание Newsweek сообщило, что в Кремле весной обсуждали применение ядерного оружия в войне против Украины. Однако решили тогда, что таким образом покажут свою слабость, ведь речь шла бы о ядерных ударах по неядерному государству.

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