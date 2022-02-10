Данилов сообщил, какой вопрос Зеленский определил безотлагательным на завтрашнем заседании СНБО

Данилов сообщил, какой вопрос Зеленский определил безотлагательным на завтрашнем заседании СНБО

Заседание СНБО 11 февраля будет выездным.

Совет национальной безопасности и обороны 11 февраля во время заседания рассмотрит вопросы риска для морского судоходства Украины из-за блокады РФ части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "УП".

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"Одним из основных вопросов, которое будет рассматриваться на выездном заседании СНБО Украины в Харькове 11 февраля, будет вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрыть под предлогом проведения военно-морских учений районов Черного и Азовского морей. Это вопрос президент Украины Владимир Зеленский определил как безотлагательный", — сказал Данилов.

Кроме того, как уточняет "РБК-Украина", на заседании СНБО 11 февраля будут рассмотрены вопросы территориальной обороны, региональной политики, государственных финансов и ряд других.