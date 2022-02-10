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Данилов сообщил, какой вопрос Зеленский определил безотлагательным на завтрашнем заседании СНБО

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Данилов сообщил, какой вопрос Зеленский определил безотлагательным на завтрашнем заседании СНБО

Сайт президента Украины

Заседание СНБО 11 февраля будет выездным.

Совет национальной безопасности и обороны 11 февраля во время заседания рассмотрит вопросы риска для морского судоходства Украины из-за блокады РФ части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "УП".

"Одним из основных вопросов, которое будет рассматриваться на выездном заседании СНБО Украины в Харькове 11 февраля, будет вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрыть под предлогом проведения военно-морских учений районов Черного и Азовского морей. Это вопрос президент Украины Владимир Зеленский определил как безотлагательный", — сказал Данилов.

Кроме того, как уточняет "РБК-Украина", на заседании СНБО 11 февраля будут рассмотрены вопросы территориальной обороны, региональной политики, государственных финансов и ряд других.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский решил провести выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 11 февраля, в Харькове.

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