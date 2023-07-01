Данилов спрогнозировал, какие республики выйдут из состава России

Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует, что в результате войны против Украины и внутриполитических процессов из состава России выйдет ряд республик, в частности, Сибирь, Кубань и Кавказ.

Об этом Данилов написал на своей странице Facebook.

"1 июля исполняется 30 лет со дня провозглашения Уральской республики. То, что начиналось как попытка ремонта т.н. Российской Федерации, вскоре закончится ее демонтажем. Народы Урала, Сибири, Кубани, Кавказа, украинского "Зеленого клина", национальные республики Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Якутия и другие имеют полное право в соответствии с международным правом на самоопределение, выход из состава РФ и образование независимых и суверенных государств", — отметил он.

Алексей Данилов также подчеркнул, что все это произойдет демократическим путем и без внешнего влияния.

Напомним, по данным СМИ, правительство Британии рассматривает подготовку к сценарию неожиданного распада РФ.

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