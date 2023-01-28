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Данилов убеждает, что РФ уже не может производить немало ракет для постоянных атак

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Данилов убеждает, что РФ уже не может производить немало ракет для постоянных атак

Фото: Getty Images

РФ не может производить такое количество ракет, чтобы долго и постоянно терроризировать Украину массированными ракетными ударами.

Об этом заявил в эфире Радио Свобода секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Мы четко считаем все ракеты, которые отправляют эти мерзавцы в нашу страну… Способности производить такое количество для того, чтобы они могли нас постоянно на долгий промежуток времени терроризировать, у них уже нет. И это не только информация аппарата СНБО, у нас есть сводная информация всех наших структур. Единственная оговорка, я уже о нем говорил, если не дай Бог им будут помогать Иран или какие-то другие страны, но мы об этом будем сразу знать и будем на это реагировать», – сказал секретарь СНБО.

Данилов добавил, что знает оставшееся в России точное число ракет, но отказался его назвать.

«Вы видите, что они уже снижают интенсивность (массированных ударов – ред.)», – резюмировал он.

Напомним, что ранее россияне используют ракеты Х-55 с имитатором ядерной части, чтобы истощать украинские средства противовоздушной обороны.

Такая ракета была уничтожена силами ПВО на подлете в Киев с юго-восточного направления. Ее обломки обнаружили в районе Борисполя.

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Дата публикации
Просмотры
7993
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