Данилов убежден, что украинцы, которые снимали и выкладывали видео работы украинского ПВО, будут нести за это ответственность

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что украинцы, которые снимали и выкладывали видео работы украинского ПВО в Интернет, будут нести за это ответственность.

Об этом он сказал во время эфира телемарафона "Единые новости", — пишет Укринформ.

У него поинтересовались, стоит ли реагировать на заявления россиян о якобы уничтожении ими системы Patriot.

“Конечно, они должны что-то говорить, они должны что-то заявлять. Единственное, что я могу сказать, что у нас был не совсем приятный случай, когда наши граждане, не понимая слишком опасную ситуацию, выкладывали видео. Это недопустимо. Более того, я более чем уверен, что они будут за это нести ответственность — те, кто делает такие вещи”, — резюмировал Данилов.

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Напомним, что ночью против 16 мая 2023 года значительное количество блогеров выложили в Интернет фото и видео полетов ракет на Киев и работы ПВО под масштабную атаку России. Среди них была и Инна Воронова, количество подписчиков которой составляет 117 тысяч.

Интересно, что именно после отражения ракетной атаки и распространения видео в воздухе появились вражеские дроны, в столице снова была объявлена воздушная тревога. Также видео с работой ПВО появилось и в российских пабликах.

Позже известная блоггерша и эксдружина "наркобарона" объяснила, почему это сделала.