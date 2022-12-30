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Данилов указал на большую ошибку Запада по вопросу безопасности на постсоветском пространстве

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Данилов указал на большую ошибку Запада по вопросу безопасности на постсоветском пространстве

Фото: ТСН.ua

Западные страны уже признали, что совершили большую ошибку

Страны Запада совершили большую ошибку в 1994 году, когда позволили РФ стать единоличным гарантом безопасности на постсоветском пространстве после подписания Будапештского меморандума.

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию Kyivpost.

Данилов уверен, что страны Запада уже признали, что это была их большая ошибка.

"И это была их большая ошибка. Я думаю, сейчас они это признали. Если на сегодняшний день не будет ситуации, связанной с ликвидацией ядерного оружия на территории России, то Украина и весь мир не смогут жить в покое. Потому что у сумасшедших нужно забирать спички, оружие и острые предметы", — сказал Данилов.

Напомним, ранее Алексей Данилов объяснил, почему ядерная риторика Кремля изменилась после замечаний из Пекина.

Кроме того, мы ранее информировали, что российский диктатор Владимир Путин втягивает Александра Лукашенко в ядерный шантаж и именно для этого глава РФ летал в Минск.

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Дата публикации
Просмотры
504
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