Данилов упрекнул Грузию, комментируя заявление ее президента о деоккупации территорий

Секретарь СНБО напомнил, как "Грузия отмолчалась" в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Грузия хочет присоединиться к предстоящей победе над Россией, хотя в начале войны проигнорировала призывы к совместной борьбе.

Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона "Единые новости" 1 февраля, комментируя заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об освобождении оккупированных Россией территорий.

"Сегодня я услышал заявление президента Грузии, которая считает, что когда мы будем подписывать с Россией какие-то мирные соглашения, мы должны туда включить Абхазию, часть Грузии, которую РФ оккупировала в 2008 году", — рассказал секретарь СНБО.

В то же время, он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину призвал Грузию помогать и вместе бороться со страной-агрессором. Однако тогда Грузия "в лице этих же лиц отмолчалась".

Напомним, Зурабишвили заявила, что в рамках возможного мирного соглашения о прекращении войны России против Украины Москва должна прекратить почти 15-летнюю оккупацию территории Грузии. Президент также сказала, что РФ уже проиграла битвы в Украине, если не всю войну.

Отметим, что правительство Грузии отказывается передавать Украине вооружение, объясняя это опасением втягивания себя в еще одну войну.

В то же время, Грузия отказывается возвращать Украине самоходные ЗРК "Бук", которые Киев предоставил во время нападения России в 2008 году.

Читайте также:

Данилов о новом наступлении России, скандале в Минобороны и мобилизации в Украине

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.