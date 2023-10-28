Данилов заверил, что у Украины есть "техническое подтверждение" участия РФ в атаке на Израиль

У Украины есть "техническое подтверждение", что РФ принимала непосредственное участие в атаке на Израиль.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет «Радио Свобода».

«У нас есть даже техническое подтверждение того, что Россия принимала в этом (нападении на Израиль – ред.) непосредственное огромное участие. Я могу сказать, что центр, занимающийся кибербезопасностью при аппарате Совета нацбезопасности и обороны, отслеживает все атаки, которые есть на нашу страну», – отметил Данилов.

Он сообщил, что за последние три дня до дня нападения "Хамаса" на Израиль 7 октября, "наблюдалось снижение на 70% атак на украинское киберпространство".

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«Мы проанализировали, куда переметнулись российские, скажем, воинские части, причастные к атакам. Они перекинулись именно на Израиль. Поэтому россияне в этом принимают непосредственное участие, они заинтересованная сторона. Но еще раз подчеркиваю, им радоваться этому нет никакого смысла» – резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, армия обороны Израиля в пятницу, 27 октября, объявила о расширении наземных операций в секторе Газа.

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