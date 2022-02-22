Данилов заверил, что Украина будет действовать согласно Конституции и призвал дождаться выступления Зеленского

Данилов заверил, что Украина будет действовать согласно Конституции и призвал дождаться выступления Зеленского

Сейчас происходит отработка документов.

Президент Владимир Зеленский вскоре обратится к украинцам по поводу последних решений РФ.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет Укринформ.

"В ближайшее время ждем выступления президента нашей страны Владимира Александровича Зеленского ", — заметил Данилов.

На вопрос, планирует ли Украина вводить военное положение, секретарь Совбеза ответил, что сейчас идет проработка документов согласно законодательству о возможных решениях.

"Сейчас происходит отработка всех документов, которые есть на территории нашей страны, действительны. Мы четко понимаем, что территория нашей страны — это Автономная Республика Крым и все области по нашей Конституции", — подчеркнул он.

Данилов добавил, что Украина будет действовать согласно Конституции и законам и призвал дождаться решения президента.

Как сообщалось ранее, президент страны-агрессорки Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимную помощь между РФ и ЛДНР.

После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны на фоне напряженной ситуации в Украине по признанию Россией "независимости" "ЛДНР".

Впоследствии появилась реакция европейских стран на признание "ЛНР" и "ДНР". В Европе обещают новые санкции для России и оружие против танков – для Украины.

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