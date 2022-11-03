Данилов заявил, что Кремль находится в стадии потери контроля: "Далее – депутинизация"

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что власть в России переходит в руки уголовно-террористической группировки, и сама РФ превратилась в "failed state".

Об этом Данилов написал в Сети 3 ноября.

"кремль в стадии потери контроля. Власть на рф стремительно переходит в руки уголовно-террористической группировки, силовые функции делегированы кадыровским карательным отрядам и пригожинским зекам", – говорится в заявлении.

"рф превратилась в типичную failed state. Далее – дестабилизация, демонтаж, депутинизация", – прогнозирует секретарь украинского СНБО.

Роль Пригожина и Кадырова в РФ

Основатель ЧВК "Вагнер", российский олигарх Евгений Пригожин усилил свое влияние на Кремль. Он позволяет себе громкие политические заявления, жестко критикует министра обороны Сергея Шойгу и главу генштаба Валерия Герасимова. Совместно с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым Пригожин добился отстранения от должности командующего группировкой войск "Центр" Александра Лапина.

Кроме того, олигарх создал мощную военную структуру, которая находится вне российского правового поля, однако вербует даже пилотов самолетов и экипажи ракетных комплексов.

Конфликт между Пригожиным и Минобороны РФ может являться частью войны между "башнями Кремля" за назначение виновного в военных поражениях. Такое мнение высказал военный эксперт Петр Чернык.

По оценкам советника Офиса президента Алексея Арестовича, Пригожин начинает заигрывать с народом и это означает только одно – что он претендует на роль "царя".

Повар Пригожин забирает у Путина монополию на Россию

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