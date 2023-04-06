Данилов заявил, что Кремль не отказался от идеи ликвидации Зеленского

Секретарь СНБО заявил, что российские власти пытаются ликвидировать Зеленского как физически, так и политически.

В Кремле не отказались от физической и политической ликвидации президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Укринформ.

Он заявил, что российские спецслужбы не смогли выполнить задачу диктатора Владимира Путина о физической ликвидации украинского президента, поэтому сейчас они сосредоточены на политической ликвидации Зеленского.

"Россия стремится к политической ликвидации нашего президента, потому что он всему миру показал и доказал, что является лидером нации, лидером страны. Россиян это точно не устраивает", — отметил Данилов.

Он также заявил, что активизация у россиян наблюдалась в феврале и начале марта. Пока количество таких попыток уменьшилось, но, по словам главы СНБО, угроза жизни Владимира Зеленского будет существовать и дальше.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин готов позвонить по телефону и провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, но сделает это "когда придет время".

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что до победы Украины уже осталось не так много шагов, главное, чтобы мир не останавливался в солидарности.

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