Данилов заявил, что Кремлю нужно "готовиться встречать второй поход на Москву"

Вместо второго наступления на Киев в Кремле должны готовиться ко второму походу на Москву из-за роста протестных настроений среди недовольных россиян.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в Сети 1 августа.

По мнению Данилова, новый так называемый поход на Москву может состояться уже вскоре.

"Текущая ситуация для кремля складывается таким образом, что нереализованное желание второго наступления на Киев будет омрачено острой необходимостью готовиться встречать второй поход на москву. И это событие не слишком отсрочено во времени", – говорится в сообщении секретаря СНБО.

В России растут протестные настроения среди разных недовольных групп.

"Выдавленную из тюбика пасту – рост протеста разного цвета недовольных на россии – назад не запихнуть…" – добавил Данилов.

Угроза нового мятежа в России

По оценкам британской разведки, после ареста российского террориста Игоря Гиркина в России может возникнуть недовольство его единомышленников. Там также обратили внимание на то, что в последнее время Гиркин прямо критиковал диктатора Владимира Путина.

В то же время российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" заявил о слитых в Сеть документах, свидетельствующих о подготовке в России репрессий против ярых патриотов. Их обвинят в дискретации политического руководства, деорганизации Минобороны и армии, деморализации населения.

В конце июля оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков выразил мнение, что в новый предстоящий мятеж против Путина могут быть вовлечены армия, Росгвардия, силовые структуры и частные армии.

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