Данилов заявил, что Россия активизировала в Украине сеть шпионов: какая цель врага

Россия активизировала в Украине сеть своих шпионов, чтобы дестабилизировать ситуацию в государстве.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью The Times.

Данилов сообщил, что российские агенты намерены "вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения".

По словам секретаря СНБО, страна-агрессор пытается воспользоваться "так называемым напряжением" между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ, генералом Валерием Залужным.

Чиновник отметил, что Россия пытается "распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине".

"Они (россияне – ред.) понимают, что не смогут победить военным путем, поэтому попытки внутренней дестабилизации стали приоритетом", – сказал секретарь СНБО.

Данилов также проинформировал, что российские разведывательные службы для работы за границей используют два вида сотрудников: агентов под дипломатическим прикрытием и агентов, которых называют "нелегалами".

Заметим, Данилов сказал в комментарии "Украинской правде", что издание Times неправильно поняло его и написало о якобы российских шпионах в рядах СБУ. На самом деле секретарь СНБО имел в виду, что СБУ "активно работает по шпионам".

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что российские спецслужбы работают над операцией "Майдан-3", цель которой – отстранить от власти президента Украины.

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