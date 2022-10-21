Данилов заявил, что русский язык должен исчезнуть из Украины, и объяснил почему

Он сказал, что россияне должны "отойти на свои болота" и "квакать там на своем русском языке".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины, поскольку является элементом российской пропаганды и орудия для промывания мозгов.

Об этом Данилов сказал в эфире политического ток-шоу.

"Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент вражеской пропаганды и промывания мозгов для нашего населения. Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. А насаждать сюда эти российские нарративы – очень опасно: якобы мы должны с ними объясниться, мы должны что-то понять", – объяснил секретарь СНБО.

"Смотрите: нам от них ничего не нужно, пусть они отстанут от нас, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке", — подчеркнул Данилов.

Он также сообщил, что на совещании с президентом Владимиром Зеленским было принято решение о переходе государственного телеканала "FreeДом" с русского языка на английский.

Как мир отказывается от русского языка

С 1 сентября Министерство экономики Латвии прекратило использовать в коммуникации русский язык и начало предоставлять информацию и общаться с клиентами только на государственном языке.

Интересный случай произошел в августе, когда во время официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева каждый из них общался на своем языке, а не на русском, как было раньше.

Кроме того, в Казахстане отменили изучение трех языков для первоклассников с нового учебного года. В частности, и русский язык.

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