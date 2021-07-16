Данилов заявил, что в Украине заработает система мониторинга олигархов

Систему мониторинга олигархов разработают до 7 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать систему мониторинга олигархов.

Об этом 16 июля сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также читайте Олигархи и чиновники в своих декларациях должны будут указывать все свои гражданства: Данилов о решении СНБО

"До 7 сентября нужно подготовить проект системы мониторинга в отношении тех лиц, которых мы с вами привыкли называть олигархами. Система будет понятна всем относительно, как и то, чего коснется эта система. И до 7 сентября, до начала открытия новой сессии Верховной Рады, она уже должна быть готова и мы ее вам представим", — сказал Данилов.

Напомним, ВР приняла законопроект об олигархах в первом чтении. В документе указано определение, кто такие олигархи — это лица, которые "имеют значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медийного пространства". Документ имеет ограниченный срок действия — 10 лет.

Новости Украины: СНБО обнародовали вопросы, которые станут предметом обсуждения пятничного заседания

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку