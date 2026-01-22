Дания может передать США контроль над частью Гренландии под военные базы.

Гренландия / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет «рамочное соглашение» с НАТО по поводу будущего Гренландии и Арктического региона. Об этом он написал в соцсети Truth Social после выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В то же время, по данным The New York Times , во время встреч в Брюсселе, где собрались высокопоставленные военные чиновники стран НАТО, обсуждалась возможность территориального компромисса: США могут получить частичный суверенитет или контроль над «карманами» территории Гренландии для военных объектов.

Один из собеседников издания сравнил этот вариант с моделью британских суверенных военных баз на Кипре, которые формально считаются территорией Великобритании.

Реклама

Однако пока неизвестно, входит ли именно эта идея в «рамочное соглашение», о котором заявил Трамп. В НАТО сообщили, что переговоры между Данией, Гренландией и США должны продолжиться, а их цель – недопущение усиления влияния России и Китая в регионе.

В офисе генсека НАТО Марка Рютте заявили, что он не предлагал компромиссов по суверенитету во время встречи с Трампом в Давосе.

В Гренландии жестко отреагировали на следующие сигналы. Гренландская депутат парламента Дании Аая Хемниц подчеркнула, что у НАТО нет мандата вести переговоры о Гренландии без участия самого острова, добавив: «Ничего о нас — без нас».

Напомним, ранее Трамп неоднократно заявлял, что США «нужна» Гренландия по соображениям национальной безопасности, но в этот раз заверил, что не собирается применять силу, чтобы добиться контроля над островом.

Реклама

Ранее американский лидер заявил, что только США способны обеспечить безопасность Гренландии , вспомнив стратегическое расположение острова и сосредоточенные здесь запасы редкоземельных элементов.

Напомним, президент США Дональд Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал Европу , заявив, что континент "двигается не в правильном направлении".