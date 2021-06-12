Дания обвинила Россию в нарушении воздушного пространства: подробности

Самолеты ВВС Дании были направлены для сопровождения российских.

В Дании заявили, что российские самолеты дважды нарушили воздушное пространство страны.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

Инциденты произошли в районе острова Борнхольм.

Министр обороны Дании Трине Брамсен назвала подобные ситуации "очень редкими" и пообещала всерьез разобраться в произошедшем.

Глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил, что подобные действия российских самолетов "совершенно недопустимы".

"Похоже, что эти действия были преднамеренными", — добавил он. По словам министра, датская сторона планирует вызвать посла РФ в Копенгагене, чтобы обсудить произошедшее.

СМИ пишут, что самолеты ВВС Дании были направлены к Борнхольму, для сопровождения российских самолетов.

А в 2020 году самолеты НАТО более 400 раз проводили сопровождение летательных аппаратов, приближавшихся к воздушному пространству стран-членов альянса. Почти 90% из этих миссий проводилось в ответ на действия российских военных самолетов.

Ранее британские истребители вылетели на перехват российских самолетов.

Напомним, ранее РФ обвинила военный корабль США Джон С. Маккейн в пересечении российской границы в заливе Петра Великого. Российские военные якобы угрожали протаранить корабль.

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