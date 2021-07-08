Дания выделит Украине 500 тысяч доз вакцины против коронавируса: переговоры о признании COVID-сертификатов продолжаются

Дания выделит Украине 500 тысяч доз вакцины против коронавируса: переговоры о признании COVID-сертификатов продолжаются

Украина предложила взаимное признание документов о вакцинации от COVID-19.

Дания передаст Украине 500 тысяч доз вакцины против COVID-19. Об этом шла речь во время встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофод в Вильнюсе на полях 4-й Конференции по вопросам реформ в Украине.

Об этом информирует сайт МИД Украины.

Глава украинской дипломатии предложил датскому коллеге заключить соглашение Украины и Дании о взаимном признании свидетельств о вакцинации и COVID сертификатов для упрощения поездок граждан.

Также он поблагодарил за решение правительства Дании передать нашему государству 500 тысяч доз вакцины против COVID-19.

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Министры приветствовали начало деятельности датско-украинской торгово-промышленной палаты в Копенгагене, что будет способствовать увеличению объемов торговли и инвестиций. Йеппе Кофод поддержал предложение Дмитрия Кулебы провести вскоре бизнес-форум.

"Главы МИД отдельно обсудили поддержку антикоррупционной реформы в Украине, укрепления обороноспособности нашего государства, модернизацию энергетического сектора и внедрения возобновляемых источников энергии. Стороны уделили особое внимание противодействию воплощению "Северного потока-2", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина получит от США часть вакцин через программу COVAX. Транспортировкой и хранением по системе "холодной логистики" займется агентство USAID, расположено и в Украине.

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