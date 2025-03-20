Даст ли Трамп "задний ход", если перемирие не удастся: прогноз эксперта

Президент США Дональд Трамп не будет давать "задний ход" в случае отсутствия результата с гипотетическим 30-дневным перемирием. Он очень любит быть победителем.

Такое мнение военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный выразил "Украинскому радио".

Эксперт напомнил, что прекращение войны в Украине было одним из политических лозунгов Трампа во время предвыборной кампании. Тогда он говорил, что остановит войну за один день, но прошло почти два месяца и пока прогресса нет, кроме разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"Поэтому я думаю, что он (Трамп – ред.) будет делать все, чтобы давить и на Россию, и, пожалуй, даже больше – на Украину. Ведь за весь период работы Трампа мы увидели только введение новых санкций для 12 российских финансовых учреждений. Это скорее отмена лицензии на обход санкций, которые были наложены еще при Байдене, но в любом случае это произошло во времена Трампа", – рассказал Нарожный.

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Он убежден, что президент США не отступит от идеи с введением перемирия.

"Поэтому я более чем уверен, что Трамп что-то будет делать и не будет давать "заднюю". Он очень любит быть победителем, а если он скажет, что "не получилось", то с точки зрения его поклонников это будет очень плохой шаг", — объяснил эксперт.

Напомним, накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф высказал мнение, что на полное прекращение огня в Украине удастся выйти через несколько недель.

А советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц анонсировал разговоры Трампа с президентами Украины и России об условиях прекращения огня. С украинским лидером Владимиром Зеленским такая беседа уже состоялась.