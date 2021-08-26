Дата эвакуации остается прежней: США работают над скорейшим завершением вывоза из Афганистана американцев

С американцами в Кабуле связываются по различных каналах.

В Афганистане остаются не более 1,5 тысячи граждан США.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, — пишет "Интерфакс"

"В последние 24 часа мы установили контакт примерно с 500 американцами. Еще примерно с тысячей человек, которые могут иметь гражданство США, мы связываемся по различным каналам - по телефону, электронной почте, СМС для того, чтобы узнать, хотят ли они уехать. Мы передаем им последние данные о том, как это можно сделать", — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация работает над скорейшим завершением эвакуации из Кабула всех желающих покинуть Афганистан, а срок окончания операции пока остается прежним - 31 августа.

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"Мы придерживаемся темпов окончания эвакуации к 31 августа. Чем быстрее мы сможем закончить, тем лучше", — сказал он.

Байден напомнил, что выполнение этой цели требует продолжение сотрудничества со стороны движения "Талибан", и что он просил Пентагон и Госдеп США подготовить планы на случай возможного изменения в графике эвакуации.

Напомним:

Движение "Талибан", которое внедряло строгую версию исламского законодательства, когда руководило Афганистаном до 2001 года, более недели назад вернуло полный контроль над страной.

Во время первой с момента захвата власти в стране пресс-конференции, которую представители "Талибана" провели в Кабуле, пресс-секретарь группировки заявил, что права женщин будут уважать согласно исламского законодательства — шариата. По его словам, женщины смогут получать образование, в том числе в университетах. Они будут иметь право на работу. Ношение паранджи женами не будет обязательным, достаточно только платка.

согласно исламского законодательства — шариата. По его словам, женщины смогут получать образование, в том числе в университетах. Они будут иметь право на работу. Ношение паранджи женами не будет обязательным, достаточно только платка. На самом деле в стране уже начались репрессии: ведущих новостей снимают с эфиров, а двери домов активисток и других влиятельных девушек обозначают краской для будущих наказаний.

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