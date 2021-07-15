Дата визита Зеленского в США до сих пор не известна: что говорят в Вашингтоне

Дата визита Зеленского в США до сих пор не известна: что говорят в Вашингтоне

В Белом доме ожидают украинского президента этим летом.

Дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США до сих пор не известна. Но он должен состоятся этим летом.

Об этом шла речь на брифинге представителей администрации США, сообщает РБК-Украина.

"Когда президент говорил с президентом Зеленским, он пригласил его посетить Вашингтон этим летом. Мы никогда не уточняли, в каком месяце это будет проходить, и все еще ожидаем визита президента Зеленского в Белый дом этим летом, но пока не можем объявить дату", — отметил один из них.

Напомним, 7 июня во время телефонного разговора президента США и Владимира Зеленского стало известно, что Джо Байден пригласил президента Украины в Белый дом.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что визит запланирован на июль, но пока украинская сторона до сих пор не получила конкретных дат.

По словам Кулебы, главной темой встречи Байдена и Зеленского станет вопрос безопасности, роль Вашингтона в процессе прекращения российской агрессии и деоккупации украинских территорий. Также обсудят возможность американских инвестиций в Украину, реформы.

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