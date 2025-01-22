Датский депутат "послал" Дональда Трампа после заявлений о Гренландии: подробности

Чиновники выражают обеспокоенность по поводу серьезности намерений президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию, что вызвало напряженность в отношениях между странами.

В ходе сессии Европарламента ультраправый депутат от Дании, Андерс Вистен, резко отреагировал на недавние высказывания президента США Дональда Трампа по Гренландии.

Соответствующее видео он обнародовал на платформе X.

Он обратился к Трампу с эмоциональным заявлением, отметив, что Гренландия уже более 800 лет является неотъемлемой частью Дании, что вдвое больше истории самих США.

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"Уважаемый президент Трамп, слушайте внимательно: Гренландия была датской в течение 800 лет, что вдвое превышает время существования США. Она является неотъемлемой частью нашей страны и не продается. Позвольте мне выразить это словами, которые вы понимаете: мистер Трамп, идите к чертям. !" – прокомментировал депутат.

После этого эмоционального заявления евродепутат получил выговор от главы Европарламента за нарушение регламента, и, вероятно, ему придется заплатить штраф.

Напомним, Гренландия с готовностью будет укреплять сотрудничество с Соединенными Штатами, но только на своих условиях.

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