Дату возможного вторжения в Украину Путину пришлось сдвинуть ближе к весне — NYT

Сейчас на границе с Украиной у России почти 60 батальонно-тактических групп численностью от 85 до 100 тысяч человек, считают американские чиновники.

Несмотря на некоторое замедление наращивания сил на границе с Украиной, угроза вторжения со стороны России так и не исчезла, но сроки возможного наступления в Кремле сдвинули ближе к весне.

Также читайте После учений в Беларуси российские военные до сих пор находятся возле украинских границ — Залужный

Об этом со ссылкой на данные разведки США пишет New York Times, сообщает "BBC Украина".

"Из-за относительно мягкой зимы земля достаточно не промерзла и дату возможного вторжения Путину пришлось подвинуть ближе к весне. Сильные морозы, обычно начинающиеся в Украине в январе, во многих местах так и не наступили. А пока под ногами болото, наземная операция не сможет начаться раньше февраля, считают в Вашингтоне", – пишет газета.

Отмечается, что поскольку погода в ближайшее время является решающим фактором возможного развития ситуации, администрация Байдена постоянно консультируется с метеорологами. Военная разведка США также постоянно отслеживает ситуацию и отмечает, что в настоящее время возможностей начать широкомасштабную военную операцию в России не так уж много.

Американские аналитики также склоняются к мнению, что планы вторжения все еще актуальны, хотя сам Путин пока не решил, что делать дальше, несмотря на то, что российские представители во время последних переговоров заявили, что Россия не собирается нападать на Украину.

Напомним, ранее западные СМИ писали, что РФ готовит наступление на Украину в начале 2022 года. Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на источники в НАТО и спецслужбах сообщало о трех фазах возможной войны. Один из высокопоставленных офицеров рассказал Bild, что существуют подробные планы вторжения, они "лежат в ящике, а Путин еще не решил, будут ли они реализованы или нет".

Читайте также: