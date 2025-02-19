Давали оружие "чайными ложками": Берлинская отреагировала на слова Трампа

Украина выстояла в противостоянии российские агрессии, получая от США оружие несвоевременно, старое и "чайными ложками". Но теперь за это администрация президента Дональда Трампа стремится забрать украинские полезные ископаемые.

Об этом с возмущением написала на своей Facebook-странице руководитель Центра поддержки авиаразведки Мария Берлинская.

Она напомнила, что на Украину несправедливо напали и она годами создает живой щит безопасности, защищая западные страны.

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“Страна, которой давали оружие несвоевременно, старое, некачественное, со складов, чайными ложками. Страна, которая, по их [стран Запада] прогнозам, должна была пасть за три дня. И уже давно вся быть в российской оккупации... Эта страна сражается 11-й год. Сейчас ежедневно истекает кровью, идут самые трудные бои. И в этот момент они приходят и говорят – а теперь еще отдайте нам все, что у вас есть ценное. Все же ради мира!” – написала Берлинская.

Комментируя недавние заявления Дональда Трампа по поводу войны в Украине, общественный деятель печально отметила, что, к сожалению, "большинство политиков врут как дышат".

“Это обычные люди со всем спектром пороков. Просто значительно более хитрые и лицемерные, чем средняя температура по больнице. Феерические п*здуны. В любых странах и в любое время и погоду. Постоянно и непрерывно”, – с отчаянием написала она.

При этом она привела фразы Трампа, которые, по ее словам, мягко говоря, не соответствуют действительности.

“Например: от ковида помогает отбеливатель, Путин хочет мира, рейтинг Зеленского 4%, нужно немедленно проводить выборы. Может, когда-нибудь у Зеленского и будет такой рейтинг, говорю это не являясь фанатом ни одного политика. Может, будет. Но в феврале 2025 года это фантастическая ложь. И Путин точно не хочет мира, он хочет только большей войны”, — констатировала она.

Напомним, президент США Дональд Трамп утверждает, что президент Зеленский "не знает, где половина денег, выделенных Украине США". Поэтому глава Белого требует объяснить, куда делись американские деньги или вернуть их.

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